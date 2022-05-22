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ПСЖ в ближайшее время попрощается с Поччеттино и Леонардо, - Николо Скира

Франция
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(1 голосов)

Клуб произведет значительные кадровые изменения

ПСЖ в ближайшее время попрощается с Поччеттино и Леонардо, - Николо Скира

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" в ближайшие часы объявит о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Маурисио Почеттино и спортивным директором Леонардо. Об этом пишет авторитетный журналист Николо Скира.

Оба специалиста будут уволены со своих должностей. Ранее было известно, что возможными преемниками Почеттино являются Зинедин Зидан, Антонио Конте или Сержиу Консейсау.

Сменяя спортивного директора, руководство парижан может прислушаться к предложению нападающего Килиана Мбаппе, у которого появилось право голоса после подписания нового контракта. Футболист хотел бы видеть в структуре клуба Луиша Кампуша, с которым он работал в "Монако".

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В статье: Леонардо Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
22.05.2022 в 09:15
Жаль этих дух ребят, но обладая супер трио Месси-Неймар и Мбаппе, умудрились вылетить в 1/8 ЛЧ, а выиграть чемпионат Франции можно и без Неймара и Месси.
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