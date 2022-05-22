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ПСЖ в ближайшее время попрощается с Поччеттино и Леонардо, - Николо Скира
Клуб произведет значительные кадровые изменения
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" в ближайшие часы объявит о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Маурисио Почеттино и спортивным директором Леонардо. Об этом пишет авторитетный журналист Николо Скира.
Оба специалиста будут уволены со своих должностей. Ранее было известно, что возможными преемниками Почеттино являются Зинедин Зидан, Антонио Конте или Сержиу Консейсау.
Сменяя спортивного директора, руководство парижан может прислушаться к предложению нападающего Килиана Мбаппе, у которого появилось право голоса после подписания нового контракта. Футболист хотел бы видеть в структуре клуба Луиша Кампуша, с которым он работал в "Монако".
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