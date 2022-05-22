Ни слова о деньгах. Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал продление своего контракта с парижским клубом :

“Я хотел бы заявить, что решил продлить свое соглашение с “Пари Сен-Жермен”. Конечно, я очень рад. Я уверен, что смогу продолжить прогресс в клубе, дающем все возможности выступать на самом высоком уровне.

Также я очень счастлив, что смогу продолжить развитие во Франции, в стране, где я родился и вырос.

Кроме этого хочу поблагодарить президента Насера ​​Аль-Хелайфи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках ПСЖ во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные мы встретим невероятные вызовы”, - сказал Мбаппе.