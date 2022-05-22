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Ни слова о деньгах. Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ
Хотя они имеют в этом событии ну очень большой вес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал
“Я хотел бы заявить, что решил продлить свое соглашение с “Пари Сен-Жермен”. Конечно, я очень рад. Я уверен, что смогу продолжить прогресс в клубе, дающем все возможности выступать на самом высоком уровне.
Также я очень счастлив, что смогу продолжить развитие во Франции, в стране, где я родился и вырос.
Кроме этого хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелайфи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках ПСЖ во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные мы встретим невероятные вызовы”, - сказал Мбаппе.
Напомним, что Килиан перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году, проведя один сезон на правах аренды и еще пять на полноценной основе. Теперь он с парижским клубом еще до 2025 года, согласно условиям нового контракта.
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