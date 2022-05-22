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Ни слова о деньгах. Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Хотя они имеют в этом событии ну очень большой вес

Ни слова о деньгах. Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал продление своего контракта с парижским клубом:

“Я хотел бы заявить, что решил продлить свое соглашение с “Пари Сен-Жермен”. Конечно, я очень рад. Я уверен, что смогу продолжить прогресс в клубе, дающем все возможности выступать на самом высоком уровне.

Также я очень счастлив, что смогу продолжить развитие во Франции, в стране, где я родился и вырос.

Кроме этого хочу поблагодарить президента Насера ​​Аль-Хелайфи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках ПСЖ во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные мы встретим невероятные вызовы”, - сказал Мбаппе.

Напомним, что Килиан перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году, проведя один сезон на правах аренды и еще пять на полноценной основе. Теперь он с парижским клубом еще до 2025 года, согласно условиям нового контракта.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2022 в 10:10
кирьян мбабло
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Spokoyno (Київ)
22.05.2022 в 09:49
"А що я писав!" Залишився символом своєї країни - французької команди! Так прогресувати у "слабкому" чемпіонаті буде... важче, але більшість людей обирає "високі гонорари", а не "високі досягнення" Побажаємо Кіліану брати приклад не з Неймар, а з Роналду Тобто цілком віддаватися не на паті, а на полі!
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hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 11:13
Ну а что он скажет, я остался тут ради бабла?) Конечно с верой в проект, с детства за ПСЖ, Катар полюбил еще в младенчестве А Роналду ему не подходит, Криштиану уходил из мощнейшего МЮ, постоянно играющего в финал ЛЧ, от Фергюсона, и уже имея ЗМ и победу в ЛЧ. Реал в те времена вряд ли можно было назвать сопоставимой командой по игре. Вот он пошел за мечтой и поднял РМ на вершину.
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