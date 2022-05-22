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ПСЖ разрушил мечту Мбаппе. Стали известны подробности разговора между Пересом и Килианом
Диалог не был слишком приятным
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Испанское издание El Chiringuito опубликовало подробности разговора между нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и президентом "Реала" Флорентино Пересом.
Журналист Хосеп Педрероль со ссылкой на источники в клубе сообщил, что Мбаппе в телефонном звонке извинился перед Пересом.
Функционер ответил, что руководство "ПСЖ" разрушило мечту футболиста выступать за "Реал". Форвард пожелал мадридцам удачи в финале Лиги чемпионов, а президент испанского гранда выразил свое разочарование по поводу сложившейся ситуации.
Как известно, Мбаппе решил не переходить в "Реал" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он подписал с "ПСЖ" новый контракт до 2025 года.
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