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ПСЖ разрушил мечту Мбаппе. Стали известны подробности разговора между Пересом и Килианом

Франция
(2 голосов)

Диалог не был слишком приятным

ПСЖ разрушил мечту Мбаппе. Стали известны подробности разговора между Пересом и Килианом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанское издание El Chiringuito опубликовало подробности разговора между нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и президентом "Реала" Флорентино Пересом.

Журналист Хосеп Педрероль со ссылкой на источники в клубе сообщил, что Мбаппе в телефонном звонке извинился перед Пересом.

Функционер ответил, что руководство "ПСЖ" разрушило мечту футболиста выступать за "Реал". Форвард пожелал мадридцам удачи в финале Лиги чемпионов, а президент испанского гранда выразил свое разочарование по поводу сложившейся ситуации.

Как известно, Мбаппе решил не переходить в "Реал" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он подписал с "ПСЖ" новый контракт до 2025 года.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Defensa Central

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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
22.05.2022 в 10:59
Кіліан не зобов'язаний ні перед ким вибачатися тим більше перед Пересом.
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hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 11:09
Да пусть извинения себе оставит, достаточно оплатить неустойку за разрыв предварительного соглашения. Перес все равно молодец, катарцы заплатят за то что Мбаппе остался в Париже Ну если конечно не врут инсайдеры
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