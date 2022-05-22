ПСЖ разрушил мечту Мбаппе. Стали известны подробности разговора между Пересом и Килианом

Испанское издание El Chiringuito опубликовало подробности разговора между нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и президентом "Реала" Флорентино Пересом.

Журналист Хосеп Педрероль со ссылкой на источники в клубе сообщил, что Мбаппе в телефонном звонке извинился перед Пересом.

Функционер ответил, что руководство "ПСЖ" разрушило мечту футболиста выступать за "Реал". Форвард пожелал мадридцам удачи в финале Лиги чемпионов, а президент испанского гранда выразил свое разочарование по поводу сложившейся ситуации.

Как известно, Мбаппе решил не переходить в "Реал" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он подписал с "ПСЖ" новый контракт до 2025 года.