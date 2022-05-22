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Неймар забил 100-й гол за ПСЖ

Франция
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Ему понадобилось пять сезонов

Неймар забил 100-й гол за ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

В рамках финального тура французского первенства "Пари Сен-Жермен" разгромил "Мец" со счетом 5:0.

Одним из авторов голов стал Неймар, который отличился на 31-й минуте. Для него этот мяч стал 100-м в футболке парижан.

В частности, бразилец забил 70 голов в Лиге 1, 20 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Франции и 3 в Суперкубке. Кроме этого, на его счету 60 ассистов. На достижение таких результатов Неймару потребовалось 100 матчей и пять лет.

Отметим, что в этом сезоне нападающий впервые провел более 20 поединков в Лиге 1. На его счету 13 голов и шесть результативных передач в 22 встречах.

Напомним, что ПСЖ в 2017 году выложил за трансфер Неймара 222 млн евро. Тогда он перешел из "Барселоны" и стал самым дорогим трансфером в истории футбола, держа эту планку до сих пор.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
22.05.2022 в 11:10
Неймарище. Скоро Кіліан буде найвлучнішим снайпером ПСЖ. Скільки йому там до Кавані залишилося забити?
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