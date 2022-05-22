Колоссальная сумма. Мбаппе будет зарабатывать в ПСЖ почти в 3 раза больше Месси и Неймара

Вчера "Пари Сен-Жермен" объявило о подписании нового контракта со своим нападающим Килианом Мбаппе. Новое соглашение заключено до 2025 года.

Сумма зарплаты француза слишком бешеная. По данным журналиста Танкреди Палмери Мбаппе, будет зарабатывать 93 миллиона евро в сезон. Это, однозначно, самый большой показатель среди всех футболистов мира.

В то же время это в 2,7 раза больше, чем получает Месси (35 млн евро) и в 3,1 раза больше, чем Неймар (30 млн). Интересно, что эти три исполнителя являются самыми высокооплачиваемыми футболистами мира.

Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги 1 Мбаппе записал в свой актив 28 голов и 17 ассистов в 35 матчах, став наиболее результативным игроком чемпионата.