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Колоссальная сумма. Мбаппе будет зарабатывать в ПСЖ почти в 3 раза больше Месси и Неймара
Таких цифр еще не было
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Пари Сен-Жермен" объявило о подписании нового контракта со своим нападающим Килианом Мбаппе. Новое соглашение заключено до 2025 года.
Сумма зарплаты француза слишком бешеная. По данным журналиста Танкреди Палмери Мбаппе, будет зарабатывать 93 миллиона евро в сезон. Это, однозначно, самый большой показатель среди всех футболистов мира.
В то же время это в 2,7 раза больше, чем получает Месси (35 млн евро) и в 3,1 раза больше, чем Неймар (30 млн). Интересно, что эти три исполнителя являются самыми высокооплачиваемыми футболистами мира.
Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги 1 Мбаппе записал в свой актив 28 голов и 17 ассистов в 35 матчах, став наиболее результативным игроком чемпионата.
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