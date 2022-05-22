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Не стреляйте в пианиста, ПСЖ направляется в басню, Пересу лучше помолчать: пять выводов из решения Килиана Мбаппе

Франция
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Самый ожидаемый трансфер 2022 года так и не состоялся

Не стреляйте в пианиста, ПСЖ направляется в басню, Пересу лучше помолчать: пять выводов из решения Килиана Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Зміст

Мбаппе не против стать миллиардером без Золотых мячей и побед в ЛЧ

"Мбаппе может стать величайшим игроком в истории "ПСЖ". Думаю, это повлияло на его решение остаться", - заявил с утра репортерам Андер Эррера.

Несомненно, он прав. И 300 млн подписного бонуса вкупе со 100 млн годовой зарплаты тут совершенно ни при чем. Просто Килиан всю жизнь мечтал побить рекорд Жан-Марка Пилорже, вот шейхи и предоставили ему такую возможность (табличка "сарказм" прилагается).

К слову, вы в курсе, кто такой Пилорже? Он отбегал за "ПСЖ" 435 матчей и был капитаном в сезоне-1985/86, когда Париж впервые стал чемпионом Франции. Живая легенда, о которой вы даже не слышали.

Не примите это за укор - все нормально. Чемпионат Франции был и остается на задворках общеевропейских разборок. Это не Италия, не Англия и не Испания, чьих героев мы знаем наизусть. Например, тройку лидеров "Реала" по матчам составляют Рауль, Касильяс и Маноло Санчис. Мбаппе мог соревноваться с ними, но остался ради гонки за Пилорже.

И нет, это снова не упрек - Килиан никому ничего не должен. Есть хрестоматийный пример бразильца Оскара, который вслух выразил то, о чем другие молчат:

"Мне плевать, поеду я на ЧМ или нет. Меня критикуют за переезд в Китай, но я беспокоюсь о будущем своей семьи и себя лично. Не хочу быть бедным, когда стану старым и жить воспоминаниями, что принял участие в Кубке мира".

Позиция? Абсолютно. И у Мбаппе позиция - он выбрал деньги, расставшись ради них с надеждами на Лигу чемпионов и Золотой мяч. Из Франции их не достать - Килиан не дурак, за 4 сезона он уже это понял. Его выбор осознанный и взрослый.

Осуждать его? Можно, но это фарисейство. Вы сперва сами откажитесь от 600 млн евро, а затем осуждайте.

ПСЖ ждет перестройка. Ломать будут снизу доверху

Про грядущие реформы в Париже пишут все - от Фабрицио Романо и до L’Equipe.

С учетом налогов Килиану придется платить по 200-220 млн в сезон, и каким бы лояльным не был УЕФА, зарплатный фонд надо сокращать. Во-вторых, тактика скупки возрастных суперзвезд себя дискредитировала - Месси, Рамос и Вейналдум тащат клуб строго вниз.

L’Equipe уверена, что за это все на дверь укажут спортивному директору "ПСЖ" Леонардо - у него остаются дружеские связи с кем-то из родичей катарского эмира, но после стольких неудач это уже никчемная защита.

В освобождающееся кресло газета сватает Луиша Кампуша - того-самого, который создавал из ничего крутейшие команды в "Монако" и "Лилле". Фанаты во Франции считают португальца гением, но где он, а где шейхи? Луиш последовательно выступает против дорогих покупок; его стиль - привезти ноунейма и развить его у себя.

Еще нюанс - у Кампуша испорченные отношения с Насером Аль-Хелаифи, которого он однажды просто послал на "Пьер Моруа". "Лилль" тогда победил "ПСЖ" 5:1, и катарец сгонял злобу на судье, за что получил от спортдира порцию нецензурщины.

Говорят, что на Кампуша указал пальцем Мбаппе, и это мощный аргумент. Но если он придет, а Хелаифи останется, Париж ко всему превратится в место действия басни про лебедя, щуку и рака.

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Хелаифи с его мечтами об ЛЧ сыграет парящего в мечтах лебедя; рыскающий по миру в поисках талантов Кампуш - щуку; ну, а раком поставят нового тренера, кто бы это ни был.

L’Equipe, к слову, сомневается насчет Зидана - пока на столе якобы кандидатуры Йоахима Лева, Роберто Мартинеса и… Кристофа Гальтье.

У "Реала" нет плана Б. На рынке наметился кризис центрфорвардов

Флорентино Перес так верил в трансфер Мбаппе, что по дороге отказался от Эрлинга Холанда - и тот отбыл в "Ман Сити". И что теперь?

Карим Бензема сейчас на пике, но ему 34. В таком возрасте горизонт планирования минимален - вспомните хотя бы трансформацию Лео Месси. Старость как пушистый тундровый зверек - всегда подкрадывается незаметно.

Между тем, приобретенный за 60 млн Лука Йович деградировал так, что его даже на лавке держать стыдно. Поэтому Мадрид точно будет выходить на рынок за центрфорвардом - пока только неясно имя. Даже Marca молчит.

Позиция дефицитная настолько, что "Челси" пробовал Лукаку дважды, а 33-летний Левандовский, 34-летний Бензема, 36-летний Джеко и 37-летний Роналду остаются в топах. Из молодых радует Душан Влахович, но его отхватил "Ювентус"; Гарри Кейн силен, хоть и закис; Себастьян Аллер - забивной, да деревянный. Ситуация не из легких.

Если попытаться ткнуть пальцем в небо, то Перес сперва выйдет на Кейна. Также всплывут фамилии Патрика Шика, Виктора Осимхена и Садио Мане, который хоть и не центр, но позицию закрывает блестяще.

Футбольная карта меняется. Молодежь не обращает внимания на историю

Нравится это или нет, но Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе - две главные звезды NextGen - оказались в лапах у шейхов.

Для 2022 года ситуация нормальная, но вспомните 2008-й и насмешки, летевшие в адрес Робиньо, когда тот покидал "Бернабеу" ради "Ман Сити". Футбольный ландшафт поменялся так быстро, что мы и не заметили.

У старшего поколения - Модрича, Роналду или Левандовского - еще могут оставаться предрассудки относительно шейховских проектов, но не у молодежи. Для них уже "Сити" - главный клуб Манчестера. Про сэра Алекса они знают по рассказам старших, и никакого пиетета перед трибунами "Олд Траффорд" не ощущают. Как не замечают историчности "Сан Сиро", "Велодрома", "Местальи" и "Сити Граунд" в Ноттингеме.

"Реал" долго держался, но вчера и он прочувствовал изменившиеся правила игры на своей шкуре:

"Они украли у тебя мечту", - сентиментально написал Перес в переписке с Мбаппе, но на этом месте хочется плакать разве что от смеха.

Уж не ты ли, дон Флорентино, начал денежную гонку вооружений в футболе? Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм - разве не с них все началось? Шейхи приняли те правила, которые установил ты сам - чем же ты недоволен?

Решение Мбаппе не ослабило Примеру и не сделало сильнее Лигу 1

Да, именно так. Новый контракт Килиана с Парижем повлиял только на банковские счета его семьи и боссов УЕФА. У "ПСЖ" 700 млн евро убытка за два сезона, а тут еще 600 млн трат - вы хоть представляете, сколько стоит молчание Ньона?

Если же говорить о футболе, то Примера и без Мбаппе имеет что предложить рекламщикам. Бензема - главный фаворит на ЗМ; вовсю зарождается противостояние Фати - Винисиус; даже 7-я команда Ла Лиги достаточно сильна, чтоб дойти до полуфинала ЛЧ.

Не стреляйте в пианиста, ПСЖ направляется в басню, Пересу лучше помолчать: пять выводов из решения Килиана Мбаппе - изображение 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Зрелищность подупала, да, но Хави успешно возрождает каталонский стиль, а Пеллегрини слепил одну из самых веселых команд Европы из сбитых летчиков. Ах, вы любите толкотню? Тогда вот вам "Атлетико" Симеоне и несгибаемые баски Марселино. Истерика Хавьера Тебаса насчет "ПСЖ", честно говоря, непонятна - Ла Лига пережила уходы Роналду и Месси; неприход Мбаппе ей и подавно не страшен.

Ну, а Франция останется Францией - здесь тоже без изменений; эдакий конвейер талантов разного пошиба для более богатых лиг. Даже "Ренн", "Марсель", "Ницца" и "Монако", имеющие собственников-миллиардеров, не вкладываются в футбол по-крупному - их устраивает то, что есть; что уж говорить об остальных.

Поэтому да, Мбаппе остался, но и "ПСЖ" тоже остался... небоскребом посреди нищей деревушки, что отнюдь не делает ее привлекательнее, а только наталкивает на вопрос - а нахиба он здесь вообще нужен?

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (13)
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metall5291 (Kharkiv)
22.05.2022 в 17:45
Слава Богу, что в Реале занимаются футболом, как таковым. А не бабками на тему футбола. На кой ляд нужны эти золотые фазаны? Пусть в эти цацки играют ПСЖ, МС, прочие ньюкаслы. Ну и Барселона, если Бог ума ее боссам так и не дал. А Реал - это прежде всего футбольный проект, а не супермаркет с футболками. Футболки - это ПСЖ . Там Неймар, Месси, Мбаппе, Рамос. Каждому своё.
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 17:43
Шо Мбаппе гнилушник, я всегда знал. Реал! Мечта детства! Только в Реал! Лига1 западло. Золотой мяч! Лига Чемпионов! Ах! Ох! Бабочки, цветочки... И шо в итоге.. Можно подумать, шо лишние 100 лимонов сделают его счастливее, сидя во французском болоте... Говорю же, гнилушник это ваш Мбаппе. Негр одним словом. На злато повёлся.
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-1
storm_ua (Николаев)
22.05.2022 в 17:27
Килиан сделал абсолютно правильный выбор, и не только в финансовом и спортивном плане , но и в национальном как француз.В чирингито на него посыпались какие то животные обвинения и упреки. Что не красит программу во главе с педреролем. Если сравнить в плане отшношений, решение мбапе, можно сказать что он выбрал молодую, красивую, перспективную, богатую.....и в чем его вина?
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 17:23
А я то думаю, чего это старую Марселу в Реале оставили? Подруга ж скоро вернётся... Будет кому пальчик в попу тыкать...
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 17:19
Я же писал, шо Мбаппе не полный идиот, шоб отказаться от ТАКОГО предложения ПСЖ. Ну и мама тут постаралась конечно... Не повезло вам мадридасты, такая черепашка от вас уползла. А ранее и конык норвежский ускакал. Бывает.
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 17:07
Ну шо, мадридасты, ни ХОЛАНДА, ни МБАППЕ. Шо ж так слабо то? Снова на измученном и заезженном Бенземе хотите в Рай выехать? Шлемазлы мадридские..
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-2
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 17:00
Представляю, как у мадридастов ещё больше РВАНЁТ, если Барса, всё-таки подпишет Левандовски. Это будет знатный фейерверк!
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 16:56
Ну, теперь для Кристинки путь в Реал открыт! Встречайте свою блудную дочь, мадридасты!
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 16:47
Писали тут недавно одни л0хи из редакции в подзаголовке, намекая на Реал: "Но мы то уже знаем, где он начнёт в следующем сезоне." Лошары блъ..
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Дoбрый (землянин)
22.05.2022 в 16:36
У Кристи пуканище рвёт! БА-БАХ!
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Algrab (Костопiль)
22.05.2022 в 16:37
У тебе він вже давно розірваний, Барселох...
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hrdhrd (Украина)
22.05.2022 в 15:57
Ничего ломать еще как минимум пару лет не будут, ПСЖ это и коммерческий проект в том числе, а футболки Месси куда рентабельнее, чем каких-то приведенных из французской глубинки негров, чем славится Луиш Кампуш. Да и чтобы все сломать, нужно убрать всех бездельников с бешенной зарплатой, коих в ПСЖ великое множество, включая самого Мбаппе. Одними голами и финтами в современном футболе титулы не выигрываются, тут и в оборону бегать нужно, а не играть по схеме 3-5-пох, как они любят.
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Крістофер (Луцьк)
22.05.2022 в 15:51
Друга команда чемпіонату Іспанії не може вийти з групи ЛЧ і ганебно вилітає від 11 команди Німеччини. Головна зірка Ла-Ліги, яка рахувалась там топом, виявилась не конкурентноспроміжною в чемпіонаті Франції. То чи варто зірковому гравцю переходити в такий слабкий чемпіонат? Звісно що Реал то така собі Баварія, якій слабкий чемпіонат і відсутність конкуренції не заває бути європейським грандом, та цього інколи недостатньо, щоб заманити дійсно зіркових гравців. Чемпіонат слабкий, нудний і як довів Мессі своїми результатами, слабкіший за чемпіонат Франції. Тому все закономірно. Може колись і перейде в АПЛ, ніякої трагедії для світу футболу не сталось. А іспанці хай насолоджуються престарілими недоїдками у вигляді чергових списаних Обемеянгів, які в АПЛ не конкурентноспроможні, але в чемпіонаті Іспанії ЗІРКИ.
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