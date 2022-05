Не стреляйте в пианиста, ПСЖ направляется в басню, Пересу лучше помолчать: пять выводов из решения Килиана Мбаппе

Мбаппе не против стать миллиардером без Золотых мячей и побед в ЛЧ

"Мбаппе может стать величайшим игроком в истории "ПСЖ". Думаю, это повлияло на его решение остаться", - заявил с утра репортерам Андер Эррера.

Несомненно, он прав. И 300 млн подписного бонуса вкупе со 100 млн годовой зарплаты тут совершенно ни при чем. Просто Килиан всю жизнь мечтал побить рекорд Жан-Марка Пилорже, вот шейхи и предоставили ему такую возможность (табличка "сарказм" прилагается).

К слову, вы в курсе, кто такой Пилорже? Он отбегал за "ПСЖ" 435 матчей и был капитаном в сезоне-1985/86, когда Париж впервые стал чемпионом Франции. Живая легенда, о которой вы даже не слышали.

Не примите это за укор - все нормально. Чемпионат Франции был и остается на задворках общеевропейских разборок. Это не Италия, не Англия и не Испания, чьих героев мы знаем наизусть. Например, тройку лидеров "Реала" по матчам составляют Рауль, Касильяс и Маноло Санчис. Мбаппе мог соревноваться с ними, но остался ради гонки за Пилорже.

Mbappe's record at PSG is simply stunning pic.twitter.com/iDPtPzzwgb — ESPN FC (@ESPNFC) May 18, 2022

И нет, это снова не упрек - Килиан никому ничего не должен. Есть хрестоматийный пример бразильца Оскара, который вслух выразил то, о чем другие молчат:

"Мне плевать, поеду я на ЧМ или нет. Меня критикуют за переезд в Китай, но я беспокоюсь о будущем своей семьи и себя лично. Не хочу быть бедным, когда стану старым и жить воспоминаниями, что принял участие в Кубке мира".

Позиция? Абсолютно. И у Мбаппе позиция - он выбрал деньги, расставшись ради них с надеждами на Лигу чемпионов и Золотой мяч. Из Франции их не достать - Килиан не дурак, за 4 сезона он уже это понял. Его выбор осознанный и взрослый.

Осуждать его? Можно, но это фарисейство. Вы сперва сами откажитесь от 600 млн евро, а затем осуждайте.

How PSG convinced Mbappe to stay at the club pic.twitter.com/MGjzzFHVXK — Troll Football (@TrollFootball) May 21, 2022

ПСЖ ждет перестройка. Ломать будут снизу доверху

Про грядущие реформы в Париже пишут все - от Фабрицио Романо и до L’Equipe.

С учетом налогов Килиану придется платить по 200-220 млн в сезон, и каким бы лояльным не был УЕФА, зарплатный фонд надо сокращать. Во-вторых, тактика скупки возрастных суперзвезд себя дискредитировала - Месси, Рамос и Вейналдум тащат клуб строго вниз.

L’Equipe уверена, что за это все на дверь укажут спортивному директору "ПСЖ" Леонардо - у него остаются дружеские связи с кем-то из родичей катарского эмира, но после стольких неудач это уже никчемная защита.

PSG coach Mauricio Pochettino and sporting director Leonardo are expected to leave the club, per multiple sources pic.twitter.com/tigsoTZPIZ — B/R Football (@brfootball) May 21, 2022

В освобождающееся кресло газета сватает Луиша Кампуша - того-самого, который создавал из ничего крутейшие команды в "Монако" и "Лилле". Фанаты во Франции считают португальца гением, но где он, а где шейхи? Луиш последовательно выступает против дорогих покупок; его стиль - привезти ноунейма и развить его у себя.

Еще нюанс - у Кампуша испорченные отношения с Насером Аль-Хелаифи, которого он однажды просто послал на "Пьер Моруа". "Лилль" тогда победил "ПСЖ" 5:1, и катарец сгонял злобу на судье, за что получил от спортдира порцию нецензурщины.

Говорят, что на Кампуша указал пальцем Мбаппе, и это мощный аргумент. Но если он придет, а Хелаифи останется, Париж ко всему превратится в место действия басни про лебедя, щуку и рака.

Хелаифи с его мечтами об ЛЧ сыграет парящего в мечтах лебедя; рыскающий по миру в поисках талантов Кампуш - щуку; ну, а раком поставят нового тренера, кто бы это ни был.

L’Equipe, к слову, сомневается насчет Зидана - пока на столе якобы кандидатуры Йоахима Лева, Роберто Мартинеса и… Кристофа Гальтье.

У "Реала" нет плана Б. На рынке наметился кризис центрфорвардов

Флорентино Перес так верил в трансфер Мбаппе, что по дороге отказался от Эрлинга Холанда - и тот отбыл в "Ман Сити". И что теперь?

Карим Бензема сейчас на пике, но ему 34. В таком возрасте горизонт планирования минимален - вспомните хотя бы трансформацию Лео Месси. Старость как пушистый тундровый зверек - всегда подкрадывается незаметно.

Между тем, приобретенный за 60 млн Лука Йович деградировал так, что его даже на лавке держать стыдно. Поэтому Мадрид точно будет выходить на рынок за центрфорвардом - пока только неясно имя. Даже Marca молчит.





Best Coach in the world?#UCL #RealMadrid #ChampionsLeague pic.twitter.com/hkOPWgrgYz — betBonanza (@betBonanza) May 14, 2022

Позиция дефицитная настолько, что "Челси" пробовал Лукаку дважды, а 33-летний Левандовский, 34-летний Бензема, 36-летний Джеко и 37-летний Роналду остаются в топах. Из молодых радует Душан Влахович, но его отхватил "Ювентус"; Гарри Кейн силен, хоть и закис; Себастьян Аллер - забивной, да деревянный. Ситуация не из легких.

Если попытаться ткнуть пальцем в небо, то Перес сперва выйдет на Кейна. Также всплывут фамилии Патрика Шика, Виктора Осимхена и Садио Мане, который хоть и не центр, но позицию закрывает блестяще.

Футбольная карта меняется. Молодежь не обращает внимания на историю

Нравится это или нет, но Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе - две главные звезды NextGen - оказались в лапах у шейхов.

Для 2022 года ситуация нормальная, но вспомните 2008-й и насмешки, летевшие в адрес Робиньо, когда тот покидал "Бернабеу" ради "Ман Сити". Футбольный ландшафт поменялся так быстро, что мы и не заметили.

У старшего поколения - Модрича, Роналду или Левандовского - еще могут оставаться предрассудки относительно шейховских проектов, но не у молодежи. Для них уже "Сити" - главный клуб Манчестера. Про сэра Алекса они знают по рассказам старших, и никакого пиетета перед трибунами "Олд Траффорд" не ощущают. Как не замечают историчности "Сан Сиро", "Велодрома", "Местальи" и "Сити Граунд" в Ноттингеме.

"Реал" долго держался, но вчера и он прочувствовал изменившиеся правила игры на своей шкуре:

"Они украли у тебя мечту", - сентиментально написал Перес в переписке с Мбаппе, но на этом месте хочется плакать разве что от смеха.

Уж не ты ли, дон Флорентино, начал денежную гонку вооружений в футболе? Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм - разве не с них все началось? Шейхи приняли те правила, которые установил ты сам - чем же ты недоволен?

Решение Мбаппе не ослабило Примеру и не сделало сильнее Лигу 1

Да, именно так. Новый контракт Килиана с Парижем повлиял только на банковские счета его семьи и боссов УЕФА. У "ПСЖ" 700 млн евро убытка за два сезона, а тут еще 600 млн трат - вы хоть представляете, сколько стоит молчание Ньона?

Если же говорить о футболе, то Примера и без Мбаппе имеет что предложить рекламщикам. Бензема - главный фаворит на ЗМ; вовсю зарождается противостояние Фати - Винисиус; даже 7-я команда Ла Лиги достаточно сильна, чтоб дойти до полуфинала ЛЧ.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Зрелищность подупала, да, но Хави успешно возрождает каталонский стиль, а Пеллегрини слепил одну из самых веселых команд Европы из сбитых летчиков. Ах, вы любите толкотню? Тогда вот вам "Атлетико" Симеоне и несгибаемые баски Марселино. Истерика Хавьера Тебаса насчет "ПСЖ", честно говоря, непонятна - Ла Лига пережила уходы Роналду и Месси; неприход Мбаппе ей и подавно не страшен.

Ну, а Франция останется Францией - здесь тоже без изменений; эдакий конвейер талантов разного пошиба для более богатых лиг. Даже "Ренн", "Марсель", "Ницца" и "Монако", имеющие собственников-миллиардеров, не вкладываются в футбол по-крупному - их устраивает то, что есть; что уж говорить об остальных.

Поэтому да, Мбаппе остался, но и "ПСЖ" тоже остался... небоскребом посреди нищей деревушки, что отнюдь не делает ее привлекательнее, а только наталкивает на вопрос - а нахиба он здесь вообще нужен?