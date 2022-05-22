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Эмир Катара хочет заменить Почеттино Зиданом. Зинедин уже отказывался в декабре
Сейчас француз не так категорически против
Фото: CricketSoccer
После переподписания контракта с форвардом Килианом Мбаппе, "ПСЖ" намерен уволить спортивного директора Леонардо и главного тренера Маурисио Почеттино. Среди кандидатов на замену последнему – экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
Как утверждает RMC Sport, владелец "ПСЖ", эмир Катара, ведет переговоры непосредственно с Зиданом. В прошлом декабре Зинедин уже отказался от предложенной работы, в надежде возглавить сборную Франции, однако за полгода его позиция смягчилась.
Ранее также поступала информация о
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