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Эмир Катара хочет заменить Почеттино Зиданом. Зинедин уже отказывался в декабре

Франция
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Сейчас француз не так категорически против

Эмир Катара хочет заменить Почеттино Зиданом. Зинедин уже отказывался в декабре

Фото: CricketSoccer

UA-Футбол
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После переподписания контракта с форвардом Килианом Мбаппе, "ПСЖ" намерен уволить спортивного директора Леонардо и главного тренера Маурисио Почеттино. Среди кандидатов на замену последнему – экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Как утверждает RMC Sport, владелец "ПСЖ", эмир Катара, ведет переговоры непосредственно с Зиданом. В прошлом декабре Зинедин уже отказался от предложенной работы, в надежде возглавить сборную Франции, однако за полгода его позиция смягчилась.

Ранее также поступала информация о других кандидатах на замену Почеттино. Среди них: Йоахим Лёв, Антонио Конте и Тиагу Мотта. Спортдира "ПСЖ" Леонардо, по настоянию Мбаппе, может сменить Луиш Кампуш.

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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