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Президент ПСЖ об иске Ла Лиги: Может Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Примеры?

Франция
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Спорное утверждение

Президент ПСЖ об иске Ла Лиги: Может Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Примеры?

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на недовольство Ла Лигой решением нападающего Килиана Мбаппе остаться во Франции. "Деньги – не главное для Килиана", – приводит его слова Фабрицио Романо.

На прошлой неделе 23-летний нападающий продлил контракт с "ПСЖ", несмотря на интерес со стороны "Реала".

Практически сразу Ла Лига пожаловалась в УЕФА: "Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение".

"Может, Хавьер Тебас (президент Ла Лиги) переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Примера уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.

Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект", – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас Килиан Мбаппе ПСЖ
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