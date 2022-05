Президент ПСЖ об иске Ла Лиги: Может Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Примеры?

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на недовольство Ла Лигой решением нападающего Килиана Мбаппе остаться во Франции. "Деньги – не главное для Килиана", – приводит его слова Фабрицио Романо.

На прошлой неделе 23-летний нападающий продлил контракт с "ПСЖ", несмотря на интерес со стороны "Реала".

Практически сразу Ла Лига пожаловалась в УЕФА: "Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение".

"Может, Хавьер Тебас (президент Ла Лиги) переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Примера уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.

Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект", – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

Paris Saint-Germain president Nasser Al-Khelaifi: “Maybe Tebas is worried that Ligue 1 becomes stronger than La Liga… La Liga isn't the same as it was 3 or 4 years ago”. ???????? #PSG



“We have Mbappé, he stays with us and the rest, honestly I don’t care”.