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Президент ПСЖ об иске Ла Лиги: Может Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Примеры?
Спорное утверждение
Фото: twitter.com/PSG_English
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на недовольство Ла Лигой решением нападающего Килиана Мбаппе остаться во Франции. "Деньги – не главное для Килиана", – приводит его слова Фабрицио Романо.
На прошлой неделе 23-летний нападающий продлил контракт с "ПСЖ", несмотря на интерес со стороны "Реала".
Практически сразу Ла Лига пожаловалась в УЕФА: "Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение".
"Может, Хавьер Тебас (президент Ла Лиги) переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Примера уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.
Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект", – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.
Paris Saint-Germain president Nasser Al-Khelaifi: “Maybe Tebas is worried that Ligue 1 becomes stronger than La Liga… La Liga isn't the same as it was 3 or 4 years ago”. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2022
“We have Mbappé, he stays with us and the rest, honestly I don’t care”.
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