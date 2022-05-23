Мбаппе: Я понимаю разочарование фанатов Реала, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе объяснился перед фанатами "Реала" после решения остаться в клубе и продлить соглашение с "парижанами". "Я лично позвонил Пересу (объявить решение), у нас близкие отношения", – приводит его слова Фабрицио Романо.

Kylian Mbappé: “Message to Real Madrid fans? I wanna say thank you, as they always accepted me as one of them”. ⚪️ #Mbappé



“I understand their disappointment, and I hope they understand I decided to stay in my country”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2022

"Я с уважением отношусь к "Реалу" и Флорентино Пересу. Они сделали для меня все возможное и хотели, чтобы я был счастлив, поэтому я лично позвонил Пересу, у нас близкие отношения. Но я сам принимал решение и принял наилучшее из возможных.

Не знаю, что будет в будущем и где я окажусь через три года. Что я могу сказать болельщикам "Реала"? Хочу поблагодарить их, потому что они всегда принимали меня как одного из своих.

Я понимаю их разочарование, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране", – сказал форвард "ПСЖ".

На прошлой неделе Килиан продлил соглашение с "ПСЖ" до 2025 года.