Мбаппе: Я понимаю разочарование фанатов Реала, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе объяснился перед фанатами "Реала" после решения остаться в клубе и продлить соглашение с "парижанами". "Я лично позвонил Пересу (объявить решение), у нас близкие отношения", – приводит его слова Фабрицио Романо.

Kylian Mbappé: “Message to Real Madrid fans? I wanna say thank you, as they always accepted me as one of them”. ⚪️ #Mbappé



“I understand their disappointment, and I hope they understand I decided to stay in my country”.