  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе: Я понимаю разочарование фанатов Реала, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Я понимаю разочарование фанатов Реала, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране

Франция
(1 голосов)

Не поймут

Мбаппе: Я понимаю разочарование фанатов Реала, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе объяснился перед фанатами "Реала" после решения остаться в клубе и продлить соглашение с "парижанами". "Я лично позвонил Пересу (объявить решение), у нас близкие отношения", – приводит его слова Фабрицио Романо.

"Я с уважением отношусь к "Реалу" и Флорентино Пересу. Они сделали для меня все возможное и хотели, чтобы я был счастлив, поэтому я лично позвонил Пересу, у нас близкие отношения. Но я сам принимал решение и принял наилучшее из возможных.

Не знаю, что будет в будущем и где я окажусь через три года. Что я могу сказать болельщикам "Реала"? Хочу поблагодарить их, потому что они всегда принимали меня как одного из своих.

Я понимаю их разочарование, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране", – сказал форвард "ПСЖ".

На прошлой неделе Килиан продлил соглашение с "ПСЖ" до 2025 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде