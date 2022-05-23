Новая зарплата Мбаппе в ПСЖ составляет больше 50 миллионов евро в год

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после продления контракта будет получать 57 миллионов евро в год после уплаты налогов, сообщает ESPN. В качестве бонусов за 3 года форвард может получить 300 миллионов евро.

Сообщается, что "ПСЖ" также действительно гарантировал Мбаппе возможность влиять на ключевые решения клуба. Мнение футболиста будет влиять на выбор главного тренера, спортивного директора и других игроков. "ПСЖ" сделал всё, чтобы Килиан стал лицом нового проекта.

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В прошлом сезоне нападающий забил за "ПСЖ" 39 голов и отдал 26 передач в 46 матчах. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.