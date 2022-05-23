Мбаппе одобрил? ПСЖ может возглавить тренер португальского гранда

После продления контракт Мбаппе с "ПСЖ", пошли слухи о том, что в Париже сменится главный тренер. Вероятно, Маурисио Почеттино не очень устраивает французскую звезду.

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По данным Le Parisien, чемпион Франции может сделать ставку на Рубена Аморима. Его кандидатуру лоббирует новый спортивный директор Луиш Кампуш.

Аморим - тренер-вундеркинд. В возрасте 37 лет он неожиданно выстрелил в Португалии, сделав "Спортинг" впервые за 20 лет. В следующем сезоне лиссабонцами стал вторыми, сумев при этом дойти до 1/8 финала ЛЧ.