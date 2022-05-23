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Мбаппе одобрил? ПСЖ может возглавить тренер португальского гранда
Очень неожиданно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После продления контракт Мбаппе с "ПСЖ", пошли слухи о том, что в Париже сменится главный тренер. Вероятно, Маурисио Почеттино не очень устраивает французскую звезду.
По данным Le Parisien, чемпион Франции может сделать ставку на Рубена Аморима. Его кандидатуру лоббирует новый спортивный директор Луиш Кампуш.
Аморим - тренер-вундеркинд. В возрасте 37 лет он неожиданно выстрелил в Португалии, сделав "Спортинг" впервые за 20 лет. В следующем сезоне лиссабонцами стал вторыми, сумев при этом дойти до 1/8 финала ЛЧ.
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