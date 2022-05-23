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Президент ПСЖ: Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт
Поздравляем Париж с первым трансфером
Фото: PSG Talk
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи интерпретирует новый контракт Килиана Мбаппе, как трансфер на вход.
"Килиан Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт со своим игроком", – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Canal+.
???? Nasser Al-Khelaïfi à Canal+ : « Kylian Mbappé ???????? était un joueur libre depuis janvier. On a signé un nouveau joueur, on n’a pas fait une prolongation avec notre joueur. »— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 23, 2022
Килиан продлил соглашение с "ПСЖ" на фоне предложения от "Реала", клуба, за который в детстве болел сам футболист. По новому контракту Мбаппе будет получать в Париже 57 миллионов евро в год.
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