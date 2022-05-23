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Президент ПСЖ: Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт

Франция
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Поздравляем Париж с первым трансфером

Президент ПСЖ: Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт

Фото: PSG Talk

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи интерпретирует новый контракт Килиана Мбаппе, как трансфер на вход.

"Килиан Мбаппе был свободным агентом с января. Мы подписали новичка, а не продлили контракт со своим игроком", – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Canal+.

Килиан продлил соглашение с "ПСЖ" на фоне предложения от "Реала", клуба, за который в детстве болел сам футболист. По новому контракту Мбаппе будет получать в Париже 57 миллионов евро в год.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ПСЖ
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