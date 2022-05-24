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Не Мадридом единым. Мбаппе признался, что мог усилить гранд АПЛ

Франция
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Но остановил свой выбор на французском клубе

Не Мадридом единым. Мбаппе признался, что мог усилить гранд АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе признался, что вел переговоры о переходе в английский клуб, но в итоге решил остаться во Франции.

"Это были не только "Реал" и "ПСЖ". Я также вел переговоры о переходе к Юргену Клоппу в "Ливерпуль", – заявил Мбаппе в комментарии Telegraph.

Напомним, ранее мадридский "Реал" намеревался заполучить звездного нападающего в качестве свободного агента, однако тот предпочел продлить контракт с "ПСЖ". Как сообщалось ранее, игрок заключил соглашение до конца июня 2025 года. Француз будет получать порядка 50 миллионов евро в год.

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В статье: Ливерпуль Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Fabrizio Romano

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