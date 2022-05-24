Первое интервью Мбаппе после продления с ПСЖ посмотрели 6,8 млн человек

После сенсационного подписания нового контракта с "ПСЖ" Килиан Мбаппе нарасхват у СМИ.

Вчера 23-летний форвард дал интервью каналу TF1 и его в прямом эфире посмотрели 6,8 млн человек - это вторая крупнейшая ТВ-аудитория года во Франции.

В интервью Мбаппе рассказал о привязанности к Парижу, Франции, а также разговорах с бывшим и действующим президентами страны Николя Саркози и Эммануэлем Макроном, которые уговаривали его остаться в "ПСЖ".

Напомним, Килиан забил 39 голов в 46 матчах во всех турнирах и был признан игроком сезона во Франции.

Чтобы его сохранить "ПСЖ" выплатит футболисту рекордные 300 млн евро подъемных, а зарплата Мбаппе достигнет 100 млн нетто в год.