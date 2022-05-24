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Первое интервью Мбаппе после продления с ПСЖ посмотрели 6,8 млн человек

Франция
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Килиан разрывает французское ТВ

Первое интервью Мбаппе после продления с ПСЖ посмотрели 6,8 млн человек

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

После сенсационного подписания нового контракта с "ПСЖ" Килиан Мбаппе нарасхват у СМИ.

Вчера 23-летний форвард дал интервью каналу TF1 и его в прямом эфире посмотрели 6,8 млн человек - это вторая крупнейшая ТВ-аудитория года во Франции.

В интервью Мбаппе рассказал о привязанности к Парижу, Франции, а также разговорах с бывшим и действующим президентами страны Николя Саркози и Эммануэлем Макроном, которые уговаривали его остаться в "ПСЖ".

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Напомним, Килиан забил 39 голов в 46 матчах во всех турнирах и был признан игроком сезона во Франции.

Чтобы его сохранить "ПСЖ" выплатит футболисту рекордные 300 млн евро подъемных, а зарплата Мбаппе достигнет 100 млн нетто в год.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
L'Equipe

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