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Монако назначил нового генерального директора. Россиянина Петрова отодвинули от дел
Реформа в лагере монегасков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Вице-президент "Монако" Олег Петров лишился почти всех полномочий и с нового сезона будет выполнять только представительские функции.
В новой конфигурации за скаутинг и работу академии будет отвечать спортивный директор Пол Митчелл. Ответственность за экономику и рост доходов клуба возложили на нового генерального директора Жан-Эммануэля де Витта.
Последний ранее работал в нескольких франко-русских компаниях и вообще не чужой россии человек - его дед воевал за белых в гражданской войне.
L’Equipe пишет, что еще в марте владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев планировал уволить не только Петрова, но и Митчелла, и главного тренера Филиппа Клемана, но затем команда выиграла 9 матчей из 10, и это их спасло.
Отметим, что Рыболовлев, в отличие от Романа Абрамовича, избежал санкций после российского вторжения в Украину, и продолжает управлять "Монако". Это единственный подобный прецедент в ТОП-5 лиг Европы.
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