Вице-президент "Монако" Олег Петров лишился почти всех полномочий и с нового сезона будет выполнять только представительские функции.

В новой конфигурации за скаутинг и работу академии будет отвечать спортивный директор Пол Митчелл. Ответственность за экономику и рост доходов клуба возложили на нового генерального директора Жан-Эммануэля де Витта.

Последний ранее работал в нескольких франко-русских компаниях и вообще не чужой россии человек - его дед воевал за белых в гражданской войне.

L’Equipe пишет, что еще в марте владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев планировал уволить не только Петрова, но и Митчелла, и главного тренера Филиппа Клемана, но затем команда выиграла 9 матчей из 10, и это их спасло.

Отметим, что Рыболовлев, в отличие от Романа Абрамовича, избежал санкций после российского вторжения в Украину, и продолжает управлять "Монако". Это единственный подобный прецедент в ТОП-5 лиг Европы.