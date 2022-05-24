Мбаппе о новом контракте: Хотел бы уйти великим игроком, а не просто важным

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал интервью о своем новом контракте RMC Sport. "Я не сказал "нет" "Реалу". Я просто сказал "да" Франции и "ПСЖ". Это важно", – приводит его слова издание.

– Почему вы выбрали "ПСЖ", а не "Реал"?

– Я выбрал "ПСЖ", но не только "ПСЖ". Я выбрал Францию в том числе.

Я не сказал "нет" "Реалу". Я просто сказал "да" Франции и "ПСЖ". Это важно.

Я хотел еще немного пожить в своей стране, которая дала мне все. Я начинаю понимать важность этого. Мне дали понять, что у меня есть здесь, во Франции. И уйти так, причем бесплатно…

Когда я говорю "стать великим игроком", я имею в виду – не только на поле, но и за его пределами. Было важно сделать это ради Франции и "ПСЖ".

– Вы чувствовали, что не закончили то, что начали?

– Думаю, моя история в "ПСЖ" еще не закончилась. Хотел бы уйти великим игроком, а не просто важным. Я всегда говорил, что хочу войти в историю.

Ты должен творить историю, а не просто рассказывать ее. Этим новым контрактом я даю себе возможность войти в историю "ПСЖ", – сказал нападающий французского клуба.

Напомним, что Мбаппе с детства болельщик "Реала". Мадридский клуб пытался подписать француза прошлым летом за 220 миллионов евро и этим летом бесплатно. Игрок выбрал остаться в "ПСЖ".