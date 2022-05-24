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Нассер Аль-Хелаифи: Килиан – наш игрок. Мне не нужно ни с кем разговаривать
Нассер не в очень хороших отношениях с Пересом
Фото: twitter.com/PSG_inside
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи высказался о непростых взаимоотношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. "У меня с ним не очень хорошие отношения. После Суперлиги…", – приводит его слова Marca.
"Я уважаю всех, но у меня с ним не очень хорошие отношения. После Суперлиги…
Я уважаю "Реал" – это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Взаимное уважение имеет значение.
Но я никогда не разговаривал с Флорентино, потому что Килиан – наш игрок. И мне не нужно ни с кем разговаривать", – сказал президент "ПСЖ" в интервью TNT Sports Brasil.
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