Нассер Аль-Хелаифи: Килиан – наш игрок. Мне не нужно ни с кем разговаривать

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи высказался о непростых взаимоотношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. "У меня с ним не очень хорошие отношения. После Суперлиги…", – приводит его слова Marca.

"Я уважаю всех, но у меня с ним не очень хорошие отношения. После Суперлиги…

Я уважаю "Реал" – это великий клуб. Они уважают нас, а мы уважаем их. Взаимное уважение имеет значение.

Но я никогда не разговаривал с Флорентино, потому что Килиан – наш игрок. И мне не нужно ни с кем разговаривать", – сказал президент "ПСЖ" в интервью TNT Sports Brasil.