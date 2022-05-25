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Чеферин о ПСЖ, принадлежащем Катару: Назовите мне хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом
Друзей принято защищать
Фото: twitter.com/UEFA
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал продление контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", а также деньги катарского правительства в клубе. "Я очень устал от этих обвинений без каких-либо конкретных оснований", – приводит его слова BBC.
"ПСЖ" владеет Qatar Sports Investments, дочерняя компания суверенного фонда национального благосостояния Катара.
"Я говорил это много раз и повторю еще раз: назовите мне хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом.
Если вы считаете, что клубы принадлежат болельщикам, то подумайте о том, что у английских клубов тоже есть владельцы из США, с Ближнего Востока, есть владельцы из Англии.
Так что это точно такая же ситуация, и я очень устал от этих обвинений без каких-либо конкретных оснований. Я хочу знать, кто нарушил правила. Если они были нарушены, последует наказание", – заявил Чеферин.
Про нарушение фэйр-плей "ПСЖ" и Мбаппе:
"Кто будет уважать наши правила, может участвовать в наших соревнованиях, кто не будет соблюдать правила, не будет.
"Реал" Мадрид или кто-либо другой не будет указывать УЕФА, что делать. Они возмущены, но, насколько я знаю, их предложение было похоже на предложение ПСЖ", – закончил президент УЕФА.
Напомним, что после объявления о продлении Мбаппе контракта с "ПСЖ" Ла Лига выступила с жалобой в УЕФА касаемо нарушения французами финансового фэйр-плей.
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