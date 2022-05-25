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Чеферин о ПСЖ, принадлежащем Катару: Назовите мне хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом

Франция
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Чеферин о ПСЖ, принадлежащем Катару: Назовите мне хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал продление контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", а также деньги катарского правительства в клубе. "Я очень устал от этих обвинений без каких-либо конкретных оснований", – приводит его слова BBC.

"ПСЖ" владеет Qatar Sports Investments, дочерняя компания суверенного фонда национального благосостояния Катара.

"Я говорил это много раз и повторю еще раз: назовите мне хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом.

Если вы считаете, что клубы принадлежат болельщикам, то подумайте о том, что у английских клубов тоже есть владельцы из США, с Ближнего Востока, есть владельцы из Англии.

Так что это точно такая же ситуация, и я очень устал от этих обвинений без каких-либо конкретных оснований. Я хочу знать, кто нарушил правила. Если они были нарушены, последует наказание", – заявил Чеферин.

Про нарушение фэйр-плей "ПСЖ" и Мбаппе:

"Кто будет уважать наши правила, может участвовать в наших соревнованиях, кто не будет соблюдать правила, не будет.

"Реал" Мадрид или кто-либо другой не будет указывать УЕФА, что делать. Они возмущены, но, насколько я знаю, их предложение было похоже на предложение ПСЖ", – закончил президент УЕФА.

Напомним, что после объявления о продлении Мбаппе контракта с "ПСЖ" Ла Лига выступила с жалобой в УЕФА касаемо нарушения французами финансового фэйр-плей.

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В статье: Катар Ла Лига Александер Чеферин Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
bbc.com

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