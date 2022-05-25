Несмотря на вылет. Бордо намерен сохранить украинца Игнатенко

Впервые за 31 год французский "Бордо" вылетел из Лиги 1. Французские СМИ настаивают, что в скором времени команду ожидает серьезная перестройка.

Вероятно, большая часть игроков покинет клуб летом, в то время как судьба главного тренера остается неизвестной. Однако, по данным газеты 20 Minutes, есть список из десяти футболистов, которых хотят удержать.

Туда же входит украинец Даниил Игнатенко. Его аренда истекает летом и он должен будет вернуться в "Шахтер". Готовит ли "Бордо" еще одну аренду или выкуп остается неизвестным.

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В 11-ти играх за "Бордо" украинец отдал три голевые передачи.