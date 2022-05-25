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Несмотря на вылет. Бордо намерен сохранить украинца Игнатенко

Франция
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Его аренда заканчивается в июне

Несмотря на вылет. Бордо намерен сохранить украинца Игнатенко

Фото: FC Girondins de Bordeaux

UA-Футбол
Новина українською

Впервые за 31 год французский "Бордо" вылетел из Лиги 1. Французские СМИ настаивают, что в скором времени команду ожидает серьезная перестройка.

Вероятно, большая часть игроков покинет клуб летом, в то время как судьба главного тренера остается неизвестной. Однако, по данным газеты 20 Minutes, есть список из десяти футболистов, которых хотят удержать.

Туда же входит украинец Даниил Игнатенко. Его аренда истекает летом и он должен будет вернуться в "Шахтер". Готовит ли "Бордо" еще одну аренду или выкуп остается неизвестным.

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В 11-ти играх за "Бордо" украинец отдал три голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо Данил Игнатенко
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Источник:
20 Minutes

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