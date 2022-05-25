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Мбаппе участвует в переговорах ПСЖ и Чуамени

Франция
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Мбаппе участвует в переговорах ПСЖ и Чуамени

Фото: twitter.com/AS_Monaco

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"ПСЖ" продолжает пытаться подписать полузащитника "Монако" Орельена Чуамени, сообщает As со ссылкой на Le Parisien. Переговорами руководит будущий спортивный директор клуба Луиш Кампуш.

Сообщается, что также в переговорах принимает участие нападающий Килиан Мбаппе, просивший подписать 22-летнего француза.

Ранее сообщалось, что Чуамени договорился о переходе в "Реал" за 80 млн евро.

В этом сезоне Орельен провел 50 матчей за "Монако", забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Килиан Мбаппе ПСЖ Орельен Чуамени
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Источник:
as.com

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