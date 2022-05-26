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Трансфер Чуамени в Реал может сорваться из-за законодательства Испании

Франция
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Интересный факт 

Трансфер Чуамени в Реал может сорваться из-за законодательства Испании

Фото: Getty Images

Новина українською

Трансфер полузащитника "Монако" Орельена Чуамени в "Реал" может не состоятся в ближайшее время, сообщает ESPN. Княжество Монако считается испанским Минфином офшорной зоной и при трансфере придется выплатить налог на прибыль.

Налог в 24% от суммы прибыли в 60 миллионов (куплен у «Бордо» за 20 млн, продается в «Реал» за 80 млн) должны будут выплатить "монегаски".

В связи с этим клуб Лиги 1 надеется, что "Реал" добавит около 15 млн евро к сумме сделки. Мадридцы не горят желанием.

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Отмечается, что источник близкий к Чуамени заверил, что проблема стоит не так остро и переход, вероятно, состоится до конца следующей недели.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Орельен Чуамени
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Источник:
espn.co.uk

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