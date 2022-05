ПСЖ рассматривает трех кандидатов на должность главного тренера

Зинедин Зидан – основной претендент на пост главного тренера "ПСЖ", сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса. Клуб также рассматривает Тиаго Мотту и Рубена Аморима.

Зидан – личная цель президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, "никто другой" его не интересует.

Ruben #Amorim and Thiago #Motta are in #PSG’s short list to become the new coach. #transfers