Сексуальная причина. Вот почему Мбаппе отказал Реалу

Стала известна причина отказа Килиана Мбаппе от контракта с мадридским "Реалом". По информации украинского блоггера Константина Фолстена, причиной тому стала новая любимая французского нападающего по имени Синди Кимберли.

"Синди регулярно бывает в Париже и проводит время вместе с Килианом. Что самое интересное, Кимберли – фанатка "Барселоны". Возможно, именно она отговорила футболиста переходить в "Реал". Кто знает. Но результат, как говорится, на лицо. Мбаппе остался в ПСЖ еще на три года. А вот сколько будут продолжаться отношения с Синди – большой вопрос", - отметил Фолстен.

Такая причина может показаться слишком малой, но вам стоит самим посмотреть на Синди в этом видео, чтобы понять, ради чего Килиан остался в Париже.