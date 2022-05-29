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Сент-Этьен драматично вылетел из Лиги 1. Фанаты атаковали игроков после окончания матча

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Самый титулованный клуб в истории лиги ее покидает

Сент-Этьен драматично вылетел из Лиги 1. Фанаты атаковали игроков после окончания матча

Фото: L`Equipe

UA-Футбол
Новина українською

"Сент-Этьен" проиграл "Осеру" в решающем матче матчей за сохранение места в Лиге 1 и теперь клуб покинет лигу, в которой побеждал наибольшее количество раз в истории – десять.

Вторая встреча соперников, как и первая, завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти из десяти ударов на две команды промазал только алжирский хавбек "Сент-Этьена" Рияд Будебуз.

После финального свистка на поле выбежали обозленные фанаты "Сент-Этьена". Болельщики забросали футболистов файерами, дым проник даже в подтрибунное помещение.

Легендарный клуб из одноименного города занял восемнадцатое место в таблице чемпионата Франции, отстав от спасительного семнадцатого на 4 очка. "Осер" же выгрыз третье место во втором дивизионе, упустив третье лишь на одно очко.

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В статье: Осер (Осер) Лига 1 Сент-Этьен
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Комментарии (3)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
29.05.2022 в 23:46
Довбо*оби...
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янковский ян (Запорожье)
29.05.2022 в 23:17
Докерувались. І гроші були і склад не поганий.
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Кот-Философ (Черкаси)
29.05.2022 в 23:04
там ще й вболівальники стадіон спалили
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