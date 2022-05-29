Сент-Этьен драматично вылетел из Лиги 1. Фанаты атаковали игроков после окончания матча

"Сент-Этьен" проиграл "Осеру" в решающем матче матчей за сохранение места в Лиге 1 и теперь клуб покинет лигу, в которой побеждал наибольшее количество раз в истории – десять.

Вторая встреча соперников, как и первая, завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти из десяти ударов на две команды промазал только алжирский хавбек "Сент-Этьена" Рияд Будебуз.

После финального свистка на поле выбежали обозленные фанаты "Сент-Этьена". Болельщики забросали футболистов файерами, дым проник даже в подтрибунное помещение.

Легендарный клуб из одноименного города занял восемнадцатое место в таблице чемпионата Франции, отстав от спасительного семнадцатого на 4 очка. "Осер" же выгрыз третье место во втором дивизионе, упустив третье лишь на одно очко.