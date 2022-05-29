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Сент-Этьен драматично вылетел из Лиги 1. Фанаты атаковали игроков после окончания матча
Самый титулованный клуб в истории лиги ее покидает
Фото: L`Equipe
"Сент-Этьен" проиграл "Осеру" в решающем матче матчей за сохранение места в Лиге 1 и теперь клуб покинет лигу, в которой побеждал наибольшее количество раз в истории – десять.
Вторая встреча соперников, как и первая, завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти из десяти ударов на две команды промазал только алжирский хавбек "Сент-Этьена" Рияд Будебуз.
После финального свистка на поле выбежали обозленные фанаты "Сент-Этьена". Болельщики забросали футболистов файерами, дым проник даже в подтрибунное помещение.
Envahissement du terrain au stade Geoffroy-Guichard. #ASSE #ASSEAJA pic.twitter.com/N7pX2NVrhj— Adrien Blettery (@AdBlettery) May 29, 2022
Легендарный клуб из одноименного города занял восемнадцатое место в таблице чемпионата Франции, отстав от спасительного семнадцатого на 4 очка. "Осер" же выгрыз третье место во втором дивизионе, упустив третье лишь на одно очко.
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