Месси о Золотом мяче: В этом году нет никаких сомнений

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси высказался по поводу того, кому стоит вручить Золотой мяч в этом году. "Очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон", – приводит слова Месси TYC Sports.

"Думаю, нет никаких сомнений. Cовершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф.

Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений", – сказал нападающий "ПСЖ".

В этом году вручение Золотого мяча состоится 17 октября, а лучший игрок будет определятся по итогам прошедшего сезона, а не календарного года.

Номинантов объявят 12 августа.