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Месси о Золотом мяче: В этом году нет никаких сомнений
Легенда "Барселоны" отдал награду игроку "Реала"
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси высказался по поводу того, кому стоит вручить Золотой мяч в этом году. "Очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон", – приводит слова Месси TYC Sports.
"Думаю, нет никаких сомнений. Cовершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф.
Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений", – сказал нападающий "ПСЖ".
В этом году вручение Золотого мяча состоится 17 октября, а лучший игрок будет определятся по итогам прошедшего сезона, а не календарного года.
Номинантов объявят 12 августа.
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