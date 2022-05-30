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Месси о Золотом мяче: В этом году нет никаких сомнений

Франция
Обновлено
(3 голосов)

Легенда "Барселоны" отдал награду игроку "Реала"

Месси о Золотом мяче: В этом году нет никаких сомнений

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси высказался по поводу того, кому стоит вручить Золотой мяч в этом году. "Очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон", – приводит слова Месси TYC Sports.

"Думаю, нет никаких сомнений. Cовершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф.

Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений", – сказал нападающий "ПСЖ".

В этом году вручение Золотого мяча состоится 17 октября, а лучший игрок будет определятся по итогам прошедшего сезона, а не календарного года.

Номинантов объявят 12 августа.

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Золотой мяч Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
tycsports.com

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2022 в 21:00
Да как бы и в прошлом году вопросов не возникало. Но вмешалась волосатая рука с деньгами
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.05.2022 в 20:54
Точно , що - "віддала" .
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0
0
Algrab (Костопiль)
30.05.2022 в 19:36
Зате Монреальський Олень проти...
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+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.05.2022 в 20:01
Так він, як Баба Яга, завжди проти...
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0
0
Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 19:16
Ага, а до того Роберт провів найкращий сезон, а до того Ван Дейк, а до того... Хави, Ін"єста... Дякуємо, що тебе, Лео, не буде.
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+4
-1

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