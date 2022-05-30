Месси: Когда я выиграл Золотой мяч, Левандовский не был лучшим. Он заслужил награду годом ранее

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отреагировал на заявления форварда "Баварии" Роберта Левандовского о Золотом мяче и награде The Best.

Ранее Роберт удивился, что Лионель не проголосовал за него на вручении премии The Best, хотя после вручения Золотого мяча заявил, что поляк заслужил эту награду.

"Все могут говорить все что думают, и, естественно, он тоже может говорить все что хочет.

Я не разделяю его мнение, но, если честно, и не придаю ему особого значения. Он может говорить все что угодно, мне это не интересно.

Однако те слова были сказаны мной от чистого сердца, я действительно так считал.

Я говорил, что он заслуживал Золотой мяч, потому что он был лучшим годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим. Но он пусть думает так, как считает нужным", – заявил Месси.