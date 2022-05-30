Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси: Когда я выиграл Золотой мяч, Левандовский не был лучшим. Он заслужил награду годом ранее
Аргентинец попытался расставить все точки над і
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отреагировал на заявления форварда "Баварии" Роберта Левандовского о Золотом мяче и награде The Best.
Ранее Роберт удивился, что Лионель не проголосовал за него на вручении премии The Best, хотя после вручения Золотого мяча заявил, что поляк заслужил эту награду.
"Все могут говорить все что думают, и, естественно, он тоже может говорить все что хочет.
Я не разделяю его мнение, но, если честно, и не придаю ему особого значения. Он может говорить все что угодно, мне это не интересно.
Однако те слова были сказаны мной от чистого сердца, я действительно так считал.
Я говорил, что он заслуживал Золотой мяч, потому что он был лучшим годом ранее, но в год, когда приз выиграл я, он не был лучшим. Но он пусть думает так, как считает нужным", – заявил Месси.
Популярное сейчас
- Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ
- В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
- "Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом
- Месси о Золотом мяче: В этом году нет никаких сомнений
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость