Неймар: В ПСЖ многие не понимают, как играет Месси

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар проанализировал, почему карьера Лионеля Месси в Париже сложилась не так, как ожидалось.

"Лео провел много лет в "Барселоне", поэтому ему трудно адаптироваться в новом клубе. Трудно менять команду и город, в котором живешь. Тем более, он приехал с семьей. Другой язык – это тоже влияет.

Кроме того, у команды другой стиль игры, а многие игроки "ПСЖ" не понимают, как он играет. Так что всё это идёт во вред. Лео, Киллиан и я - игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Мы знаем свои обязанности, поэтому всегда стараемся делать все возможное", — приводит слова Неймара Goal.com со ссылкой на Canal+.