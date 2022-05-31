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Неймар: В ПСЖ многие не понимают, как играет Месси

Франция
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Звездный бразилец объяснил неудачный сезон Лионеля во Франции

Неймар: В ПСЖ многие не понимают, как играет Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар проанализировал, почему карьера Лионеля Месси в Париже сложилась не так, как ожидалось.

"Лео провел много лет в "Барселоне", поэтому ему трудно адаптироваться в новом клубе. Трудно менять команду и город, в котором живешь. Тем более, он приехал с семьей. Другой язык – это тоже влияет.

Кроме того, у команды другой стиль игры, а многие игроки "ПСЖ" не понимают, как он играет. Так что всё это идёт во вред. Лео, Киллиан и я - игроки, которых всегда судят по уровню игры, статистике и выигранным трофеям. Мы знаем свои обязанности, поэтому всегда стараемся делать все возможное", — приводит слова Неймара Goal.com со ссылкой на Canal+.

Напомним, Месси перебрался в "ПСЖ" летом 2021 года, после того как "Барселона" не смогла продлить с ним контракт. В сезоне 2021/22 аргентинец провел 34 поединка во всех турнирах, забив 11 голов и выполнив 14 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Неймар ПСЖ
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Источник:
Goal.com

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