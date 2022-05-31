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У Чуамени уже есть устная договоренность с руководством Реала
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre
Полузащитник "Монако" Орельен Чуамени и его агент достигли устной договоренности о переходе в "Реал" ещё до финала Лиги чемпионов в субботу, сообщает Фабрицио Романо. Мадрид улучшил свое предложение.
"Реалу" пришлось улучшить свое предыдущее предложение в размере 80 миллионов евро + бонусы из-за интереса "ПСЖ".
Aurelién Tchouaméni and his agent have reached verbal agreement with Real Madrid last weekend, before the UCL final. His priority has been clear for weeks. ⚪️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022
Real have improved their bid today for €80m plus add-ons as PSG were still pushing. Talks progressing. pic.twitter.com/Acvx6oF3L9
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" ввязался в борьбу за полузащитника. В переговорах участвовал лично Килиан Мбаппе.
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