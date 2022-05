У Чуамени уже есть устная договоренность с руководством Реала

Полузащитник "Монако" Орельен Чуамени и его агент достигли устной договоренности о переходе в "Реал" ещё до финала Лиги чемпионов в субботу, сообщает Фабрицио Романо. Мадрид улучшил свое предложение.

"Реалу" пришлось улучшить свое предыдущее предложение в размере 80 миллионов евро + бонусы из-за интереса "ПСЖ".

Aurelién Tchouaméni and his agent have reached verbal agreement with Real Madrid last weekend, before the UCL final. His priority has been clear for weeks. ⚪️ #RealMadrid



Real have improved their bid today for €80m plus add-ons as PSG were still pushing. Talks progressing. pic.twitter.com/Acvx6oF3L9