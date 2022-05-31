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У Чуамени уже есть устная договоренность с руководством Реала

Франция
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У Чуамени уже есть устная договоренность с руководством Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre

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Полузащитник "Монако" Орельен Чуамени и его агент достигли устной договоренности о переходе в "Реал" ещё до финала Лиги чемпионов в субботу, сообщает Фабрицио Романо. Мадрид улучшил свое предложение.

"Реалу" пришлось улучшить свое предыдущее предложение в размере 80 миллионов евро + бонусы из-за интереса "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" ввязался в борьбу за полузащитника. В переговорах участвовал лично Килиан Мбаппе.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако ПСЖ Орельен Чуамени
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