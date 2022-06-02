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Месси выиграл 40-й трофей в карьере. Он второй в мире по их количеству

Франция
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Аргентина уверенно проехалась по Италии в Финалиссиме

Месси выиграл 40-й трофей в карьере. Он второй в мире по их количеству

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 40-й трофей в карьере. Национальная команда "инопланетянина" обыграла сборную Италии (3:0) в битве за Финалиссиму.

Ранее в составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодежный чемпионат мира.

Остальные трофеи аргентинец завоевал в "Барселоне" и "ПСЖ". С каталонцами он 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Также по итогам прошлого сезона Месси с "парижанами" взял Лигу 1.

По количеству трофеев, выигранных на протяжении карьеры, Месси обогнал Андреса Иньесту с 39 титулами и теперь отстает только от Дани Алвеса, у которого их 46.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Италия ПСЖ
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