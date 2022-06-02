Ляказетт спустя пять лет вернется из Арсенала в Лион

Центрфорвард Александр Ляказетт, у которого в конце сезона истек контракт с "Арсеналом", в ближайшее время вернется в "Лион".

L’Equipe сообщает, что переговоры велись еще с осени, но лишь сейчас 31-летний нападающий дал добро на переход. Зарабатывать во Франции он будет вдвое меньше, чем на "Эмирейтс" - около 5 млн в год.

Ляказетт - воспитанник и четвертый лучший бомбардир в истории "Ткачей" - у него 129 голов в 275 матчах за клуб.

В 2017 году "Арсенал" приобрел его за 53 млн евро, но в Англии результативность француза упала и в АПЛ-2021/22 он забил всего лишь четыре раза.

Источники сообщают, что кроме Ляказетта "Лион" намерен вернуть еще одного своего воспитанника Корентена Толиссо, у которого истек договор с "Баварией".