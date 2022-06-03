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Французский клуб намерен выкупить Тете. Шахтер хочет почти 30 миллионов
Далеко не факт, что трансфер состоится
Фото: Olympique Lyonnais
Аренда бразильца Тете в "Лионе" завершилась в конце сезона. По идее, он должен будет вернуться в донецкий "Шахтер".
Однако французская сторона намерен вингера удержать. По данным Le Progrès, руководство клуба готов сесть за стол переговоров с "горняками", дабы выкупить бразильца.
OL - Mercato : Le Chakhtar se montre gourmand pour Tetê #actualites #mercato #olympiquelyonnais https://t.co/lLKw8hUkP5— Olympique-et-Lyonnais (@oetl) June 3, 2022
"Шахтер" хочет получить за Тете 28 миллионов евро. Контракт бразильца заканчивается зимой 2023-го года, а потому такая сумма по мнению "Лиона" - завышена. Он будет вести переговоры касательно скидки.
Тете отыграл за "Лион" 11 игр, забил два гола и отдал пять голевых передач.
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