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Французский клуб намерен выкупить Тете. Шахтер хочет почти 30 миллионов

Франция
(1 голосов)

Далеко не факт, что трансфер состоится

Французский клуб намерен выкупить Тете. Шахтер хочет почти 30 миллионов

Фото: Olympique Lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

Аренда бразильца Тете в "Лионе" завершилась в конце сезона. По идее, он должен будет вернуться в донецкий "Шахтер".

Однако французская сторона намерен вингера удержать. По данным Le Progrès, руководство клуба готов сесть за стол переговоров с "горняками", дабы выкупить бразильца.

"Шахтер" хочет получить за Тете 28 миллионов евро. Контракт бразильца заканчивается зимой 2023-го года, а потому такая сумма по мнению "Лиона" - завышена. Он будет вести переговоры касательно скидки.

Тете отыграл за "Лион" 11 игр, забил два гола и отдал пять голевых передач.

Читайте также"Хочу остаться подольше в этом клубе". Тете - о переходе в Лион
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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2022 в 18:20
Цікаво якщо його продадуть хоч один доллар піде на оборону країни, чи нам знову Литва буде гроші на байрактари збирати?
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