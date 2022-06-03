ПСЖ уволит Маурисио Почеттино, как только Эль-Хелаифи вернется из Катара

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино покинет клуб в ближайшие недели, сообщает Le Parisien. Одним из основных претендентов является главный тренер "Ниццы" Кристоф Галтье.

Сообщается, что отставка аргентинца будет оформлена, когда из Катара вернется Нассер Аль-Хелайфи. Президент "ПСЖ" уехал по личным делам.

Маурисио Почеттино возглавил клуб в январе 2021, после ухода Томаса Тухеля. Под его руководством французы взяли Лигу 1 и Кубок Франции.

Напомним, что в прошлом сезоне "ПСЖ" уступил Лигу 1 именно "Лилю" Кристофа Галтье.