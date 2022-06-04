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Макрон: Я посоветовал Мбаппе остаться во Франции. Одна из обязанностей президента – защищать интересы страны
Но уверяет, что в трансферы не вмешивается
Фото: Getty Images
Президент Франции Мануэль Макрон прокомментировал слухи о том, что французские власти давили на Мбаппе, чтобы он остался в Лиге 1 и не переходил в "Реал":
“Уверяю вас, в трансферы я не вмешиваюсь. У меня был диалог с Мбаппе, да. Я просто посоветовал ему остаться во Франции. Одна из обязанностей президента – защищать интересы страны”, - сказал Макрон.
Напомним, что Мбаппе договаривался о трансфере с "Реалом", однако решил остаться в Лиге 1. Килиан подписал новый контракт с ПСЖ до 2025-го года.
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