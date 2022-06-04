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Погба выбирает между тремя топ-клубами
Разные варианты продолжения карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После официального подтверждения ухода Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" у француза уже есть варианты, где продолжить карьеру.
За полузащитником следят итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал". Эти три клуба сделали "привлекательные" предложения и теперь ждут решения самого Погба. Об этом сообщает Sky Sports.
Наиболее уверен в подписании игрока "Ювентус". Туринцы предложили Полю трехлетний контракт с большой зарплатой и полагают, что трансфер футболиста в другую команду не состоится. Несмотря на это, “Реал”” и ПСЖ и дальше пытаются подписать Погба.
Отметим, что на профессиональном уровне француз в своей карьере выступал только за два клуба: "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает Погба в 55 млн евро. Его контракт с МЮ истекает 1 июля.
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