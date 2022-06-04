Погба выбирает между тремя топ-клубами

После официального подтверждения ухода Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" у француза уже есть варианты, где продолжить карьеру.

За полузащитником следят итальянский "Ювентус", французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал". Эти три клуба сделали "привлекательные" предложения и теперь ждут решения самого Погба. Об этом сообщает Sky Sports.

Наиболее уверен в подписании игрока "Ювентус". Туринцы предложили Полю трехлетний контракт с большой зарплатой и полагают, что трансфер футболиста в другую команду не состоится. Несмотря на это, “Реал”” и ПСЖ и дальше пытаются подписать Погба.

Отметим, что на профессиональном уровне француз в своей карьере выступал только за два клуба: "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает Погба в 55 млн евро. Его контракт с МЮ истекает 1 июля.