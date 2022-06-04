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Кристоф Галтье из Ниццы – главный претендент на пост главного тренера ПСЖ
Он работал со спортдиром Парижа в Лилле и Монако
Фото: 24hfootnews
Следующим главным тренером "ПСЖ" может стать нынешний коуч "Ниццы" Кристоф Галтье. По информации Le Parisien, именно он считается руководством клуба лучшим вариантом на замену Маурисио Почеттино.
Кристоф Галтье также поможет клубу сменить вектор развития и привлекать больше французских игроков. Тем не менее, руководство "ПСЖ" ставит новому коучу задачу победить в Лиге Чемпионов в течении следующих двух лет.
Новый спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш работал с Галтье в "Монако" и "Лилле". С последним клубом Галтье и Кампуш становились чемпионами Франции в сезоне 2020/21.
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