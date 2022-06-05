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Мбаппе и Кампуш лично убеждают Чуамени перейти в ПСЖ вместо Реала
Игрок же твердо намерен переехать в Мадрид
Фото: Eurosport
Мадридский "Реал" все ближе к завершению процесса по приобретению полузащитника "Монако" Орельена Чуамени. Однако, "ПСЖ" все еще намерен перехватить игрока и будет бороться до конца, как сообщает Goal.com.
Среди прочего, Чуамени убеждают переехать в Париж лично лидер клуба Килиан Мбаппе и спортивный директор Луиш Кампуш. Орельен же, не смотря на давление представителей "ПСЖ", твердо намерен перейти в "Реал".
Как сообщается, ситуацией с интересом к игроку пользуется "Монако". Клуб использует "ПСЖ" в качестве рычага давления на "Мадрид" для повышения цены. По информации издания, трансфер может быть завершен уже на предстоящей неделе.
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