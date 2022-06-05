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Мбаппе и Кампуш лично убеждают Чуамени перейти в ПСЖ вместо Реала

Франция
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Игрок же твердо намерен переехать в Мадрид

Мбаппе и Кампуш лично убеждают Чуамени перейти в ПСЖ вместо Реала

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" все ближе к завершению процесса по приобретению полузащитника "Монако" Орельена Чуамени. Однако, "ПСЖ" все еще намерен перехватить игрока и будет бороться до конца, как сообщает Goal.com.

Среди прочего, Чуамени убеждают переехать в Париж лично лидер клуба Килиан Мбаппе и спортивный директор Луиш Кампуш. Орельен же, не смотря на давление представителей "ПСЖ", твердо намерен перейти в "Реал".

Как сообщается, ситуацией с интересом к игроку пользуется "Монако". Клуб использует "ПСЖ" в качестве рычага давления на "Мадрид" для повышения цены. По информации издания, трансфер может быть завершен уже на предстоящей неделе.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Килиан Мбаппе Луиш Кампуш ПСЖ Орельен Чуамени
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