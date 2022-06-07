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Год был без работы. Фонсека в ближайшее время может возглавить экс-чемпиона Франции

Франция
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Год был без работы. Фонсека в ближайшее время может возглавить экс-чемпиона Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Паулу Фонсека в ближайшее время может возглавить "Лилль". Об этом сообщают сразу ряд зарубежных СМИ.

По их данным, стороны уже успели провести предварительные переговоры. Официальная договоренность может быть достигнута уже в ближайшее время.

Год назад "Лилль" стал чемпионом Франции, после чего их покинул главный тренер и несколько лидеров. В последнем сезоне "доги" финишировали на десятой строчке.

Паулу Фонсека год оставался без работы. Летом 2021-го года он покинул "Рому", до этого работал с "Брагой" и "Шахтером".

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В статье: Паулу Фонсека Лилль
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