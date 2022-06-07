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Год был без работы. Фонсека в ближайшее время может возглавить экс-чемпиона Франции
Интересный вариант
Getty Images / Global Images Ukraine
Паулу Фонсека в ближайшее время может возглавить "Лилль". Об этом сообщают сразу ряд зарубежных СМИ.
По их данным, стороны уже успели провести предварительные переговоры. Официальная договоренность может быть достигнута уже в ближайшее время.
????EXCL: Lille are interested in appointing Paulo Fonseca as their new manager. There has been contact between the two and Paulo is excited about the possibility of coaching in Ligue 1.— Zach Lowy (@ZachLowy) June 7, 2022
After being approached by Bundesliga and La Liga clubs, this is his most recent approach. pic.twitter.com/fuAFtqupL8
Год назад "Лилль" стал чемпионом Франции, после чего их покинул главный тренер и несколько лидеров. В последнем сезоне "доги" финишировали на десятой строчке.
Паулу Фонсека год оставался без работы. Летом 2021-го года он покинул "Рому", до этого работал с "Брагой" и "Шахтером".
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