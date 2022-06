Год был без работы. Фонсека в ближайшее время может возглавить экс-чемпиона Франции

Паулу Фонсека в ближайшее время может возглавить "Лилль". Об этом сообщают сразу ряд зарубежных СМИ.

По их данным, стороны уже успели провести предварительные переговоры. Официальная договоренность может быть достигнута уже в ближайшее время.

????EXCL: Lille are interested in appointing Paulo Fonseca as their new manager. There has been contact between the two and Paulo is excited about the possibility of coaching in Ligue 1.



After being approached by Bundesliga and La Liga clubs, this is his most recent approach. pic.twitter.com/fuAFtqupL8