Конец эпохи. Американцы близки к покупке Лиона за 600 млн евро

Американец Фостер Джиллет близок к покупке мажоритарного пакета акций "Лиона", сообщает L’Equipe.

45-летний бизнесмен уже несколько дней ведет переговоры с Жан-Мишелем Ола и, по словам инсайдеров, они продвигаются хорошо. Сумма сделки составит свыше 600 млн евро; также оговорено, что 73-летний француз останется президентом клуба на ближайшее время.

Джиллет уже принял обязательства немедленно вложить в клуб 100 млн евро и выделить внушительную сумму на трансферы.

Ола искал нового инвестора в "Лион" еще с зимы; в итоге он отобрал четыре американских проекта, из которых выбрал, на его взгляд, самый многообещающий.

Отец Фостера Джордж знаком с европейским футболом - он был совладельцем "Ливерпуля" в 2007-10 годах и запомнился щедростью на рынке. Так, при нем клуб купил Фернандо Торреса у "Атлетико" за 36 млн евро.

"Лион" понес огромные убытки в период пандемии и пребывает в плачевном состоянии как на поле, так и в бухгалтерии. В следующем сезоне "Ткачи" даже не сыграют в еврокубках. Единственное светлое пятно - женская команда, в очередной раз выигравшая Лигу чемпионов.

Жан-Мишель Ола владеет контрольным пакетом акций "Лиона" с 1987 года, и под его руководством клуб пережил самую успешную эру в своей истории, выиграв 7 чемпионатов подряд в 2002-08 годах.