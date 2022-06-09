Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение на родину. Ляказетт подписал контракт с новым клубом
Долгосрочное соглашение
Фото: ol.fr/ Автор - Damien LG
Французский нападающий Александр Ляказетт продолжит карьеру на родину.
31-летний футболист заключил контракт с "Лионом" на три сезона - до лета 2025 года, сообщает пресс-служба "ткачей". Отметим, что Александр присоединился к французам на правах свободного агента по истечении контракта с лондонским "Арсеналом".
Форвард выступал за "канониров" с лета 2017 года, перейдя из "Лиона" за 53 миллиона евро. С того времени форвард отыграл 206 матчей, в которых забил 71 мяч и оформил 36 голевых передач. В составе лондонского клуба ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок Англии.
Ляказетт является воспитанником "Лиона" и до сих пор сохраняет 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории французского клуба.
Il nous a manqué aussi...— Olympique Lyonnais (@OL) June 9, 2022
LE GÉNÉRAL @LacazetteAlex EST DE RETOUR !#GénéralLacazette ???????????? #LACAZETTE2025 #MadeInOL https://t.co/KUZEISNMiI
Популярное сейчас
- Украинская артиллерия накрыла российскую бронегруппу, также в Кадиевке сгорела база вагнеровцев
- Стало известно, кто рассудит матч Украина - Армения
- Победа Украины, контракт Модрича, новый претендент на Мудрика. Главные новости за 8 июня
- Ди Мария не отвечает на предложение Ювентуса. Аргентинец хочет в Барсу
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО