Возвращение на родину. Ляказетт подписал контракт с новым клубом

Французский нападающий Александр Ляказетт продолжит карьеру на родину.

31-летний футболист заключил контракт с "Лионом" на три сезона - до лета 2025 года, сообщает пресс-служба "ткачей". Отметим, что Александр присоединился к французам на правах свободного агента по истечении контракта с лондонским "Арсеналом".

Форвард выступал за "канониров" с лета 2017 года, перейдя из "Лиона" за 53 миллиона евро. С того времени форвард отыграл 206 матчей, в которых забил 71 мяч и оформил 36 голевых передач. В составе лондонского клуба ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок Англии.

Ляказетт является воспитанником "Лиона" и до сих пор сохраняет 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории французского клуба.