СМИ: Зидан возглавит ПСЖ и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласился возглавить "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в программе L’After Foot на радио RMC.

Согласно данным источника, 49-летний француз сменит Маурисио Почеттино, после того как аргентинец будет уволен. В то же время, EL Mundo Deportivo пишет о том, что Зинедин выполнил все условия и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Зидан возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 годы. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 трофеев, в том числе 3 раза подряд Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 поединках. В нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов, парижане дошли до стадии 1/8 финала, где уступили будущему победителю турниру, "Реалу".