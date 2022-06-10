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СМИ: Зидан возглавит ПСЖ и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире

Франция
Обновлено
(3 голосов)

Француз будет работать с парижанами

СМИ: Зидан возглавит ПСЖ и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласился возглавить "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в программе L’After Foot на радио RMC.

Согласно данным источника, 49-летний француз сменит Маурисио Почеттино, после того как аргентинец будет уволен. В то же время, EL Mundo Deportivo пишет о том, что Зинедин выполнил все условия и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Зидан возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 годы. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 трофеев, в том числе 3 раза подряд Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, набрав 86 очков в 38 поединках. В нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов, парижане дошли до стадии 1/8 финала, где уступили будущему победителю турниру, "Реалу".

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
Onze Mondial

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Комментарии (1)
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Zaragoza (Киев)
10.06.2022 в 13:29
Кто не в курсе, сейчас самый высокооплачиваемый тренер - Диего Симеоне
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