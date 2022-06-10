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Первое решение Килиана? ПСЖ объявил имя нового советника клуба
В парижском клубе грядут большие изменения
Фото: en.psg.fr
Луиш Кампуш официально стал советником по футболу в "ПСЖ", сообщает пресс-служба парижан. 57-летний португальский специалист будет отвечать за организацию, комплектование и работу команды.
"Я очень счастлив присоединиться к "ПСЖ", который я считаю самым амбициозным и интересным клубом в мире. У нас схожие взгляды, в которые я твердо верю. С нетерпением жду возможности начать работу, чтобы развивать выдающийся потенциал этого клуба", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Леонардо покинет должность спортивного директора "ПСЖ", а Кампуш возьмет на себя его функции.
Отметим, что португалец раньше работал спортивным директором в “Монако” и “Лилле”, когда они становились чемпионами Франции. Кроме того, Кампуш пересекался с Мбаппе в составе "монегасков". До этого он также занимал должность стратегического советника "Сельты".
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