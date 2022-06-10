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Советник Зидана: Это слухи. Ни Зинедин, ни я не связывались с ПСЖ

Франция
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Фанаты Марселя могут быть спокойны?

Советник Зидана: Это слухи. Ни Зинедин, ни я не связывались с ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Советник бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Ален Мальяччо опроверг новости о назначении тренера в "ПСЖ".

"Все эти циркулирующие слухи безосновательны. На сегодняшний день я единственный человек, которому разрешено представлять и консультировать Зинедина Зидана.

Ни Зинедин, ни я не связывались напрямую с владельцем "ПСЖ". Я даже не уверен, что эмир Катара реально заинтересован в назначении Зидана.

Я также сильно сомневаюсь, что Его Величество, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, имеет привычку обращаться к социальным сетям или СМИ, чтобы решать свои дела и принимать важные решения, касающиеся будущего "ПСЖ", – сказал Ален.

Ранее сообщалось, о принципиальной договоренности Зидана с "ПСЖ".

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В статье: Зинедин Зидан ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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