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ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании
Аргентинский коуч провел всего 18 месяцев в клубе
Фото: Independent Newspaper Nigeria
"ПСЖ" достигли соглашения с главным тренером команды Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до окончания сезона 2023/24.
Как сообщает The Athletic, Почеттино встретился с руководством "ПСЖ" для обсуждения результатов прошедшего сезона. В результате переговоров было достигнуто взаимное согласие касательно того, что клуб и тренер должны расстаться.
Маурисио возглавлял "Париж" 18 месяцев, с клубом он выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Среди кандидатов на замену аргентинцу – Зинедин Зидан и Кристоф Галтье.
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