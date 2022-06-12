ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании

"ПСЖ" достигли соглашения с главным тренером команды Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до окончания сезона 2023/24.

Как сообщает The Athletic, Почеттино встретился с руководством "ПСЖ" для обсуждения результатов прошедшего сезона. В результате переговоров было достигнуто взаимное согласие касательно того, что клуб и тренер должны расстаться.

Маурисио возглавлял "Париж" 18 месяцев, с клубом он выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Среди кандидатов на замену аргентинцу – Зинедин Зидан и Кристоф Галтье.