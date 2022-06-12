  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании

Франция
(1 голосов)

Аргентинский коуч провел всего 18 месяцев в клубе

ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании

Фото: Independent Newspaper Nigeria

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" достигли соглашения с главным тренером команды Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до окончания сезона 2023/24.

Как сообщает The Athletic, Почеттино встретился с руководством "ПСЖ" для обсуждения результатов прошедшего сезона. В результате переговоров было достигнуто взаимное согласие касательно того, что клуб и тренер должны расстаться.

Маурисио возглавлял "Париж" 18 месяцев, с клубом он выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Среди кандидатов на замену аргентинцу – Зинедин Зидан и Кристоф Галтье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Кристоф Галтье ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде