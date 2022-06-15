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Бордо перевели в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем
За команду выступает украинский полузащитник
Фото: FC Girondins de Bordeaux
"Бордо" отправлен в третий по силе дивизион чемпионата Франции. Об этом сообщает RMC Sport.
Такое решение было принято в связи с финансовыми проблемами клуба. По информации источника, долг жирондинцев перед кредиторами составляет 40 миллионов евро. Отмечается, что клуб может обжаловать решение в течение недели. Если "Бордо" подаст апелляцию, то получит еще две недели, чтобы погасить долги.
В сезоне-2021/22 "Бордо" занял последнее, 20 место в Лиге 1 и вылетел во второй дивизион. Напомним, за команду на правах аренды выступает украинский полузащитник "Шахтера" Даниил Игнатенко. Была информация о том, что французы намерены его сохранить, несмотря на вылет.
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