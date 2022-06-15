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Стали известны детали контракта ПСЖ с новым тренером

Франция
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Отбирал у парижан чемпионство

Стали известны детали контракта ПСЖ с новым тренером

Фото: twitter.com/ogcnice

Новина українською

Похоже, что "Пари Сен-Жермен" определился с заменой Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды.

Парижане завершили процесс по назначению нового наставника - им станет экс-коуч "Лилля" Кристофа Галтье.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, французский клуб подпишет с 55-летним французом соглашение по схеме 2+1.

Напомним, Галтье тренирует "Ниццу" с 2021 года. Последний сезон команда Кристофа закончила на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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В статье: Кристоф Гальтье ПСЖ
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Источник:
Twitter Nico Schira

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