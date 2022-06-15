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Стали известны детали контракта ПСЖ с новым тренером
Отбирал у парижан чемпионство
Фото: twitter.com/ogcnice
Похоже, что "Пари Сен-Жермен" определился с заменой Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды.
Парижане завершили процесс по назначению нового наставника - им станет экс-коуч "Лилля" Кристофа Галтье.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, французский клуб подпишет с 55-летним французом соглашение по схеме 2+1.
Напомним, Галтье тренирует "Ниццу" с 2021 года. Последний сезон команда Кристофа закончила на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
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