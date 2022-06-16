Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ хочет поменять Икарди с доплатой на форварда Сассуоло
Парижане намерены завершить трансфер летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Пари Сен-Жермен" серьезно нацелился на 23-летнего нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакка.
Как сообщают СМИ, парижане готовы выложить за трансфер итальянского форварда 45 млн евро. Однако если сумма не удовлетворит руководство Сассуоло, то боссы ПСЖ готовы предложить вариант с обменом Мауро Икарди + доплата со стороны французов.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Скаммака отыграл 36 поединков, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей. В свою очередь 29-летний Мауро сыграл 24 матча в Лиге 1 и забил всего 4 мяча.
Популярное сейчас
- Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия
- “Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:11 Зарубежные От невыносимого к незаменимому. Марцело Брозович важен для Интера, как Андреа Пирло был для Ювентуса
- 19:09 Зарубежные Икарди, Ляказетт и Марсьяль попали в шорт-лист Ювентуса
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна