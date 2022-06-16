ПСЖ хочет поменять Икарди с доплатой на форварда Сассуоло

"Пари Сен-Жермен" серьезно нацелился на 23-летнего нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакка.

Как сообщают СМИ, парижане готовы выложить за трансфер итальянского форварда 45 млн евро. Однако если сумма не удовлетворит руководство Сассуоло, то боссы ПСЖ готовы предложить вариант с обменом Мауро Икарди + доплата со стороны французов.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Скаммака отыграл 36 поединков, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей. В свою очередь 29-летний Мауро сыграл 24 матча в Лиге 1 и забил всего 4 мяча.