  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ провел переговоры с Аллегри, но главным кандидатом остается Галтье
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ провел переговоры с Аллегри, но главным кандидатом остается Галтье

Франция
Обновлено
(1 голосов)

В свою очередь шейхи хотят видеть в тренерском кресле Зидана

ПСЖ провел переговоры с Аллегри, но главным кандидатом остается Галтье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" продолжает активно искать замену Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды.

Как сообщает издание Foot Mercato, советник парижского клуба Луиш Кампуш вышел на контакт и провел переговоры с наставником туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Однако, по информации источника, главным претендентом на слот коуча в столичном клубе Франции остается тренре "Ницци" Кристоф Галтье.

Примечательно, что кандидатура Галтье – это именно инициатива Кампуша. А сами боссы "ПСЖ" хотят видеть новым тренером команды Зинедина Зидана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Массимилиано Аллегри Кристоф Галтье Луиш Кампуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Foot Mercato

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде