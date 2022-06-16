ПСЖ провел переговоры с Аллегри, но главным кандидатом остается Галтье

"Пари Сен-Жермен" продолжает активно искать замену Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды.

Как сообщает издание Foot Mercato, советник парижского клуба Луиш Кампуш вышел на контакт и провел переговоры с наставником туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Однако, по информации источника, главным претендентом на слот коуча в столичном клубе Франции остается тренре "Ницци" Кристоф Галтье.

Примечательно, что кандидатура Галтье – это именно инициатива Кампуша. А сами боссы "ПСЖ" хотят видеть новым тренером команды Зинедина Зидана.