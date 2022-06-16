Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ провел переговоры с Аллегри, но главным кандидатом остается Галтье
В свою очередь шейхи хотят видеть в тренерском кресле Зидана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" продолжает активно искать замену Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды.
Как сообщает издание Foot Mercato, советник парижского клуба Луиш Кампуш вышел на контакт и провел переговоры с наставником туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Однако, по информации источника, главным претендентом на слот коуча в столичном клубе Франции остается тренре "Ницци" Кристоф Галтье.
Примечательно, что кандидатура Галтье – это именно инициатива Кампуша. А сами боссы "ПСЖ" хотят видеть новым тренером команды Зинедина Зидана.
Популярное сейчас
- Резников: Украина будет освобождать все свои территории, включая Крым
- “Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником
- Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе
- ПСЖ договорился с Маурисио Почеттино о расставании
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов