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Официально: Лилль уволил Гурвеннека с поста тренера
Ожидается, что Фонсека сменит француза
ФК "Лілль"
Официальный сайт "Лилля" сообщил о том, что клуб уволил с должности главного тренера Жослена Гурвеннека.
"Доги" расторгли контракт с 50-летним специалистом. Соглашение специалиста с клубом было рассчитано до конца следующего сезона.
Пресс-служба французского клуба красиво простилась с Гурвеннеком, поблагодарила за профессионализм и выход "Лилля" в 1/8 Лиги чемпионов.
Прошлый сезон Лиги 1 "Лилль" закончил на 10 месте в турнирной таблице.
В СМИ сообщают, что сменить француза на посту коуча у бывшего наставника донецкого "Шахтера" и римской "Ромы" Паула Фонсека.
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