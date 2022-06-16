Официально: Лилль уволил Гурвеннека с поста тренера

Официальный сайт "Лилля" сообщил о том, что клуб уволил с должности главного тренера Жослена Гурвеннека.

"Доги" расторгли контракт с 50-летним специалистом. Соглашение специалиста с клубом было рассчитано до конца следующего сезона.

Пресс-служба французского клуба красиво простилась с Гурвеннеком, поблагодарила за профессионализм и выход "Лилля" в 1/8 Лиги чемпионов.

Прошлый сезон Лиги 1 "Лилль" закончил на 10 месте в турнирной таблице.

В СМИ сообщают, что сменить француза на посту коуча у бывшего наставника донецкого "Шахтера" и римской "Ромы" Паула Фонсека.