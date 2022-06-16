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Официально: Лилль уволил Гурвеннека с поста тренера

Франция
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Ожидается, что Фонсека сменит француза

Официально: Лилль уволил Гурвеннека с поста тренера

ФК "Лілль"

Новина українською

Официальный сайт "Лилля" сообщил о том, что клуб уволил с должности главного тренера Жослена Гурвеннека.

"Доги" расторгли контракт с 50-летним специалистом. Соглашение специалиста с клубом было рассчитано до конца следующего сезона.

Пресс-служба французского клуба красиво простилась с Гурвеннеком, поблагодарила за профессионализм и выход "Лилля" в 1/8 Лиги чемпионов.

Прошлый сезон Лиги 1 "Лилль" закончил на 10 месте в турнирной таблице.

В СМИ сообщают, что сменить француза на посту коуча у бывшего наставника донецкого "Шахтера" и римской "Ромы" Паула Фонсека.

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В статье: Жослен Гурвеннек Лилль
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Источник:
ФК "Лилль"

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