Кампуш будет работать одновременно в ПСЖ и Сельте

"Сельта" объявила, что ее договоренность о сотрудничестве с португальским специалистом Луишем Кампушем осталась в силе после того, как его нанял "ПСЖ".

Таким образом, знаменитый шеф-скаут будет работать "внештатным советником по футболу" одновременно в Париже и Виго.

L’Equipe сообщает, что шейхи были недовольны таким совмещением и хотели, чтобы Кампуш трудился только на них, однако Луиш категорически отказался бросать "Сельту", которая выступает неподалеку от его родных мест.

Также Кампуш отказался занимать пост спортивного директора - он предпочел работать "над" клубной структурой, как это было в "Монако" (2014-16) и "Лилле" (2017-20), которых уже приводил к неожиданным чемпионствам.

El #RCCelta confirma que trabaja con Luís Campos como asesor externo del área deportiva.



Juan Carlos Calero, nuevo coordinador del primer equipo. ¡Bienvenidos! — RC Celta (@RCCelta) June 15, 2022

AS пишет, что в ближайшее время Кампуш завершит для "Сельты" первое летнее подписание - это будет 18-летний швед из "Хаммарбю" Вильот Сведберг.