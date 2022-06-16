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Кампуш будет работать одновременно в ПСЖ и Сельте

Франция
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Неожиданный поворот

Кампуш будет работать одновременно в ПСЖ и Сельте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сельта" объявила, что ее договоренность о сотрудничестве с португальским специалистом Луишем Кампушем осталась в силе после того, как его нанял "ПСЖ".

Таким образом, знаменитый шеф-скаут будет работать "внештатным советником по футболу" одновременно в Париже и Виго.

L’Equipe сообщает, что шейхи были недовольны таким совмещением и хотели, чтобы Кампуш трудился только на них, однако Луиш категорически отказался бросать "Сельту", которая выступает неподалеку от его родных мест.

Также Кампуш отказался занимать пост спортивного директора - он предпочел работать "над" клубной структурой, как это было в "Монако" (2014-16) и "Лилле" (2017-20), которых уже приводил к неожиданным чемпионствам.

AS пишет, что в ближайшее время Кампуш завершит для "Сельты" первое летнее подписание - это будет 18-летний швед из "Хаммарбю" Вильот Сведберг.

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В статье: Сельта (Виго) Пари Сен-Жермен (Париж) Луиш Кампуш
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Источник:
L'Equipe

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