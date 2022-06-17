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Папен о Месси: Нельзя освистывать игрока с семью Золотыми мячами
Лео уже не может быть таким, как 5 лет назад
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Экс-нападающий национальной сборной Франции Жан-Пьер Папен оценил игру форварда "ПСЖ" Лео Месси в прошлом сезоне.
"По моему мнению, проблема в том, что Месси не может играть где угодно, он – игрок "Барселоны", большой "Барселоны". Переезд в "ПСЖ", хоть это и одна из сильнейших команд, – очень сложно для него. Мы помним невероятного Месси, но в этом сезоне он не был таким.
Вопрос не в среде, Месси уже 35 лет, он не может быть таким, как 5 лет назад. Измениться в таком возрасте очень сложно. Думаю, с ним не очень просто играть, он – уединенный не обороняющийся футболист. Для меня это проблема.
В любом случае, то, что мы скучаем по тому, что Месси творил в "Барселоне", – не повод освистывать его. Нельзя освистывать игрока с 7 "Золотыми мячами", – рассказал Папен.
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